Disabilità: Anci, in Conferenza unificata intesa sul Fondo periferie inclusive

- L'intesa sottoscritta oggi in Conferenza unificata sul decreto per l'accesso ai finanziamenti del Fondo periferie inclusive “arriva a valle di un confronto con il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha tenuto in considerazione molte delle nostre proposte". Lo ha dichiarato il vice presidente vicario dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), Roberto Pella. Il Fondo, previsto dalla legge di bilancio 2023, ha una dotazione di dieci milioni di euro ed è destinato ai Comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti (Roma, Milano, Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari e Catania) per la realizzazione di progetti di promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità e per contrastarne la marginalizzazione nelle aree periferiche delle grandi città. (segue) (Rin)