Disabilità: Anci, in Conferenza unificata intesa sul Fondo periferie inclusive (2)

- “I Comuni sono da sempre impegnati nella promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità – ha sottolineato Pella – per fornire servizi destinati al loro benessere e rendere la città accessibile e queste risorse consentiranno alle grandi Città di poter realizzare ulteriori iniziative e progetti nelle periferie volti a migliorare la qualità della loro vita rafforzandone l'autonomia e l'inclusione sociale”. "Occorre costruire le condizioni per una società più giusta e rispettosa delle tante diversità che la compongono, rispondendo alla richiesta di garantire ai nostri cittadini disabili una cittadinanza piena e integrale, a partire dalla rimozione delle barriere architettoniche, tema delicatissimo su cui siamo fortemente impegnati”, ha proseguito. “Proprio nei giorni scorsi – ha spiegato – abbiamo inviato alla ministra Locatelli i risultati di una indagine conoscitiva realizzata da Anci nei Comuni capoluogo di provincia sull'attuazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). L'obiettivo è approfondire lo stato dell'arte e capire le criticità riscontrate in questi anni dai Comuni nell'attuazione di una normativa ormai risalente nel tempo che – ha concluso Pella – necessita di essere modificata e attualizzata, per raggiungere concretamente l'obiettivo di una piena ed effettiva rimozione delle barriere". (Rin)