Banche: la Bcp di Torre del Greco ha approvato il bilancio 2022, utili per 5,3 milioni (2)

- La Dnf, giunta alla sesta edizione, testimonia il forte impegno profuso dalla Bcp sui temi della sostenibilità, valorizzando le numerose azioni intraprese, ispirate allo spirito mutualistico delle banche popolari. Quest'anno, in linea con il Piano d'Azione, la Bcp ha ulteriormente rafforzato le logiche Esg declinandole nel modello di business e sviluppando numerose progettualità per supportare il tessuto produttivo e sociale attraverso azioni concrete, coerenti con i valori di banca territoriale e tese ad accrescere la sensibilità verso le tematiche di Sostenibilità. Al termine della riunione, il presidente Mauro Ascione - a nome dell'intero consiglio - ha espresso gratitudine ai soci che, con sentita partecipazione, hanno contribuito alla realizzazione dei lavori; ha rivolto, altresì, un particolare ringraziamento al direttore Generale Felice Delle Femine e ai dipendenti tutti per i lusinghieri risultati ottenuti. (Ren)