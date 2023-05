Industria: Istat, produzione in calo dello 0,6 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo 2023 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,6 per cento rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rende noto l’Istat. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali (+0,7 per cento); mentre cala per i beni intermedi (-0,4 per cento), per l’energia e per i beni di consumo (-1,4 per cento in entrambi i settori). “Terza flessione consecutiva a marzo dell’indice destagionalizzato della produzione industriale; in lieve calo pure il primo trimestre del 2023 rispetto ai tre mesi precedenti. La dinamica della produzione al netto degli effetti di calendario – commenta l’Istat – è negativa anche in termini tendenziali. Tutti i principali settori di attività decrescono sia su base mensile sia in termini annui. Fanno eccezione i beni strumentali, con variazioni positive rispetto a febbraio e in crescita più marcata rispetto a marzo dello scorso anno. Ampia la caduta dell’energia rispetto all’anno precedente”. (segue) (Rin)