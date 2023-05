Istat: nel 2020 oltre 363 mila istituzioni non profit attive in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forma giuridica che raccoglie la quota maggiore di istituzioni (85,2 per cento) resta l’associazione, seguono le INP con altra forma giuridica (8,4 per cento), le cooperative sociali (4,1 per cento) e le fondazioni (2,3 per cento). La distribuzione dei dipendenti per forma giuridica permane piuttosto eterogenea, con il 52,9 per cento impiegato dalle cooperative sociali e quote che si attestano al 19,6 per cento nelle associazioni e al 15,3 per cento nelle Inp con altra forma giuridica. Il settore dello sport raccoglie il 32,9 per cento delle Inp, seguono i settori delle Attività culturali e artistiche (15,9 per cento), delle Attività ricreative e di socializzazione (14,3 per cento), dell’Assistenza sociale e protezione civile (9,9 per cento) (Prospetto 2). La distribuzione del personale dipendente, pur eterogenea, è concentrata in pochi settori: Assistenza sociale e protezione civile (48,4 per cento), Istruzione e ricerca (15,0 per cento), Sanità (11,9 per cento) e Sviluppo economico e coesione sociale (11,4 per cento). (Rin)