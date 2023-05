Morte Milone: Corecom Campania, fu testimone di grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Massimo Milone è stato un giornalista di rare qualità professionali e umane. Caporedattore centrale della Tgr Campania e Direttore di Rai Vaticano, ha rappresentato, per anni, un punto di riferimento imprescindibile per operatori del settore e colleghi giornalisti. Milone è stato testimone dei grandi eventi della nostra terra e li ha raccontati con tocco umano e professionalità. La sua scomparsa è una grave perdita per la cultura e l'informazione italiane”. E’ quanto hanno affermato la presidente, Carola Barbato, ed i componenti, Simone Di Meo e Carolina Persico, del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania. (Ren)