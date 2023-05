Turismo: Maggio dei Monumenti di Napoli, con l'itinerario "Figure" si scoprono le figure alate del centro storico - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 29esima edizione del Maggio dei Monumenti organizzato dal comune di Napoli, con il finanziamento della Città Metropolitana, prevede una mostra itinerante, intitolata "Napoli a testa alta", che si articola in tre itinerari storico-artistici. Il primo itinerario, intitolato “Figure”, si concentra su mostri alati, angeli, uccelli e altre figure “aeree” presenti nel centro storico della città. È prevista, inoltre, una performance artistica e musicale negli spazi del complesso di San Domenico Maggiore a cura della compagnia “Malaorcula”. L'itinerario "Figure" sarà percorribile accompagnati dalle guide turistiche del comune il 13, 20 e 27 maggio e i giugno dalle ore 10 e il 14, 21 e 28 maggio dalle ore 11. Il punto di partenza sarà la Fontana Spinacorona, sita in via Giuseppina Guacci Nobile, 9, e proseguirà con la visita ai seguenti monumenti: Complesso di San Marcellino, Portale del Salvatore, Complesso di San Domenico Maggiore (performance “Il peso della leggerezza”), Chiesa di Donnaromita, Cappella Pappacoda, Effigie di Colapesce in via Mezzocannone, Palazzo in via Sedile di Porto 50(Ren)