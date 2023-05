Napoli: domani la Mostra d'Oltremare compie 83 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 590mila i visitatori delle 20 Fiere, di rilevanza internazionale, ospitate nel 2022 da Mostra d'Oltremare per un totale di oltre 4.500 espositori provenienti dall'Italia e dall'estero. Numeri positivi anche alla luce della pandemia, che fino ad aprile del 2022 ha di fatto condizionato l'attività complessiva del quartiere fieristico. Nei sette mesi di attività a regime, Mostra d'Oltremare ha svolto a pieno le sue diverse attività, grazie alla qualità dei servizi e alla funzionalità dei padiglioni e delle aree esterne, non rinunciando al suo ruolo sociale, con un polmone verde nel cuore della città, che nel 2022 ha accolto oltre 270mila utenti. Di rilievo anche i numeri relativi all'attività congressuale, di spettacolo e concorsi pubblici, che tracciano prospettive interessanti per il 2023: nel 2022 Mostra d'Oltremare ha ospitato 16 congressi con circa 9mila partecipanti, 142 convegni collaterali alle fiere (oltre 15mila partecipanti), 80 spettacoli ed eventi con oltre 136mila spettatori, 23 concorsi (in padiglioni dedicati, con ferrea applicazione dei protocolli sanitari anti-Covid) per circa 142mila candidati. Significativo, infine, l'impatto delle diverse attività di Mostra d'Oltremare sull'occupazione: nel 2022 sono infatti 55.305 le presenze di personale coinvolto (organizzativo, tecnico, catering, allestimento, pulizia, logistica, vigilanza, etc.). Nel 2023 previste oltre 30 fiere. (Ren)