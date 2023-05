Pnrr: De Luca, è un grandissimo fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che il Pnrr sia stato un grandissimo fallimento, perché nel nostro Paese mancano le condizioni". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto al Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) in corso a Napoli. "Non condivido nulla di quello che ha detto il ministro Fitto - ha sottolineato De Luca - tranne che ci sono una serie di interventi programmati nell'ambito del Pnrr che non si riuscirà a realizzare entro il 2026. Questo è un dato oggettivo". (Ren)