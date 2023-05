Cinema: anteprima "La cura" di Patierno apre il Bagnoli Film Festival - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anteprima del film "La cura", di Francesco Patierno, inaugurerà giovedì 11 maggio alle 18, alla presenza del regista e degli attori Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Andrea Renzi, Cristina Donadio, Antonino Iuorio, la prima edizione del Bagnoli Film Festival al Cineteatro La Perla Multisala di Napoli. Ambientato in una Napoli spettrale nei giorni del lockdown e prodotto dalla Run Film di Alessandro e Andrea Cannavale, il film è interpretato tra gli altri anche da Alessandro Preziosi, Andrea Renzi, Francesco Mandelli, Ernesto Mahieux. Introduce il critico cinematografico Valerio Caprara. Sempre nella serata di apertura, alle 20.30 un'altra anteprima con l'opera prima di Victoria Fiore, Nascondino, co-prodotta dal British Film Institute e dalla società napoletana Bronx Film. La regista e i produttori incontreranno il pubblico prima della proiezione. Promuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea è l'obiettivo del Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone. "Bagnoli quale metafora di una riconversione non solo industriale, ma spirituale ed esistenziale", ha dichiarato Borrone. "Il festival è il naturale proseguimento di un'attività di diffusione del cinema d'autore che va avanti da oltre mezzo secolo al La Perla, attraverso rassegne, cineforum e proiezioni per le scuole", ha aggiunto Capezza.(Ren)