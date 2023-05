Cultura: domani al Pan la presentazione del programma "Napoli Contemporanea 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 12, presso il Pan Palazzo delle Arti Napoli, Via dei Mille, 60 – sarà presentato il programma della rassegna Napoli Contemporanea 2023, una stagione di mostre e installazioni pensate appositamente per gli spazi pubblici e i siti museali della città, realizzate da alcuni dei protagonisti dell'arte del nostro tempo. Interverranno: il sindaco Gaetano Manfredi, il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo, il consigliere per l'Arte contemporanea e le attività museali Vincenzo Trione. (Ren)