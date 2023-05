Napoli: dal 1 luglio aumenta del 50 per cento la tassa di soggiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche alla luce delle richieste emerse nel corso degli incontri che abbiamo avuto con gli operatori del settore alberghiero ed extra alberghiero, abbiamo scelto di destinare almeno il 50% dei proventi della tassa di soggiorno agli interventi in materia di turismo, nonché al miglioramento dei servizi pubblici locali con l'impegno a non apportare ulteriori incrementi fino al 2025" ha spiegato l'Assessore Teresa Armato. "Insedieremo inoltre un tavolo di confronto permanente che almeno una volta ogni tre mesi riunirà Associazioni di categoria ed Amministrazione per evidenziare punti di forza e debolezza del comparto. In questo modo potremo concertare insieme le scelte possibili per il potenziamento delle strategie turistiche e valutare le forme più opportune di contrasto all'abusivismo. Saranno inoltre istituiti, alle porte della città e nelle zone di maggior afflusso, punti di accoglienza con personale multilingue e sarà creato quanto prima un sistema di regolazione dei flussi per una migliore vivibilità della città", ha concluso. (Ren)