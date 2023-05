Riforme: Schlein, sentiremo cosa ha da dirci il governo - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani abbiamo questo incontro. Oggi abbiamo svolto una riunione della segreteria del Partito Democratico, anche con i gruppi parlamentari e i membri della Commissione Affari Costituzionali di Camera e Senato e abbiamo discusso tra di noi dell'incontro che si svolgerà domani. Andremo a sentire cosa avrà da dirci il governo". Così il segretario nazionale del Partito Democratico Elly Schlein a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per un incontro elettorale, in merito all'incontro sulle riforme istituzionali con il capo del governo, Giorgia Meloni, previsto per domani. (Ren)