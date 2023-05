Napoli Servizi: approvato bilancio d'esercizio 2021, D'Ambrosio nuovo amministratore unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea ordinaria dei soci della Napoli Servizi S.p.A svoltasi ieri alla presenza dell'assessore comunale al Bilancio, Pierpaolo Baretta, in qualità di delegato del sindaco di Napoli, ha approvato il bilancio d'esercizio 2021 della società partecipata che ha riportato un utile di euro 233.738, conseguendo così un risultato positivo per il terzo anno consecutivo. Il socio comune di Napoli ha ringraziato per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti l'amministratore unico Salvatore Palma ed ha nominato Daniele D'Ambrosio nuovo amministratore unico della Napoli Servizi S.p.A. L'avvicendamento tra i due amministratori si è reso necessario per la scadenza naturale del mandato ricevuto da Palma nel 2019 e nell'ottica di garantire una continuità di efficientamento delle società partecipate dell'ente comune di Napoli. (segue) (Ren)