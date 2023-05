Turismo: presentato a Palazzo San Giacomo il Maggio dei Monumenti di Napoli, oltre 80 eventi in programma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensata come mostra diffusa per conoscere la città attraverso nuovi punti di vista, l’iniziativa “A testa alta” proporrà tre percorsi alla scoperta dei prospetti superiori di palazzi storici, chiese e monumenti, seguendo le figure alate che abitano gli spazi fisici e invisibili della città. I percorsi interesseranno le aree di Pizzofalcone, corso Umberto I e Porta Capuana. Per l’occasione, proprio a Porta Capuana si potrà assistere ad un’istallazione sonora dell’artista Jimmie Durham. Nel calendario del Maggio dei Monumenti 2023 non mancheranno aperture speciali che porteranno in alto lo sguardo: l’Osservatorio Astronomico di Napoli e il parco archeologico del Pausilypon, con una speciale visita dedicata al passaggio degli uccelli sulla costa di Posillipo. Tra i numerosi appuntamenti, da segnalare gli omaggi ai registi Antonio Capuano e Wim Wenders, espressioni diverse di un cinema fatto di altitudini e prospettive divergenti, con un fitto programma di proiezioni e dibattiti che vedrà, tra le altre cose, anche la riapertura straordinaria del cinema Metropolitan. (segue) (Ren)