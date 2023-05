Turismo: Maggio dei Monumenti di Napoli, con l'itinerario "Imprevisti" alla scoperta di Pizzofalcone - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo itinerario della mostra itinerante "Napoli a testa alta", in programma per la 29esima edizione del Maggio dei Monumenti, è intitolato “Imprevisti” ed è dedicato alla collina di Pizzofalcone, di cui presenta bellezza e contrasti attraverso scorci inediti, epigrafi, edifici e parchi di immenso valore storico e artistico. Grazie al coinvolgimento diretto di persone del luogo, il quartiere sarà presentato da un punto di vista “interno”. Le visite con l'accompagnamento del guide turistiche avranno luogo il 12, 19 e 26 maggio dalle ore 16 e il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 maggio, nonchè il 3 e 4 giugno dalle ore 11. Il punto di ritrovo è fissato presso la Cavea Pizzofalcone, dopodichè saranno visitati i seguenti luoghi: Chiesa di S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone, Rosta in via Egiziaca a Pizzofalcone 73, Palazzo Serra di Cassano, Chiesa della Nunziatella, discesa del Calascione con targa dedicata a Sigismondo Thalberg, Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, Edicola in via Sant’Anna, Mascherone tra via Sant’Anna e vico Sant’Anna, Chiesa di Sant’Anna di Palazzo in Rosario di Palazzo, Roste in via San Mattia, Chiesa di S. Maria della Concordia. (Ren)