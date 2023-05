Turismo: Maggio dei Monumenti di Napoli, terzo itinerario alla scoperta di Porta Capuana - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo itinerario della mostra itinerante "Napoli a testa alta", in programma per la 29esima edizione del Maggio dei Monumenti, è intitolato “A volo di uccello”, muoverà dalla Chiesa di Santa Caterina a Formiello, di cui sarà straordinariamente visitabile anche la sagrestia, e consentirà inoltre ai partecipanti di fruire di un’installazione dell’artista Jimmie Durham ispirata ai rondoni di Porta Capuana. Le visite con l'accompagnamento del guide turistiche avranno luogo il 12, 13, 19, 20, 26 e 27 maggio alle ore 15 e il 14, 21 e 28 maggio alle ore 11.30. Il punto di ritrovo e' fissato presso la Chiesa di Santa Caterina a Formiello, dopodichè saranno visitati i seguenti luoghi: Porta Capuana, Chiesa di San Giovanni a Carbonara, via Foria, Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Salita Miradois. (Ren)