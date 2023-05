Napoli: Giro d'Italia, mercoledì l'inaugurazione della fontana di Buren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del passaggio del Giro d'Italia tornano i colori nella fontana di Buren in via Argine a Ponticelli. L'opera, realizzata dall'artista francese Buren che la donò alla città nel 2004, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione grazie ai tecnici e agli operai dell'azienda Abc, società partecipata del comune di Napoli. L'inaugurazione si terrà mercoledì 10 maggio, alle ore 9, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell'assessore Edoardo Cosenza, della presidente di Abc, Alessandra Sardu, e del direttore generale dell'azienda, Sergio De Marco. I ciclisti impegnati nella Corsa Rosa passeranno proprio attorno alla fontana nella mattina di giovedì 11 quando la città e alcuni comuni dell'area metropolitana saranno lo scenario della corsa a due ruote più famosa d'Italia. (Ren)