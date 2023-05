Pnrr: Cicchetti (Inwit), l'impianto dei finanziamenti deve essere corretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affinchè ci sia una buona sinergia tra investitori pubblici e investitori privati sul Pnrr, occorre che l'impianto dei finanziamenti sia corretto, come accaduto con il primo bando relativo al 5G, andato deserto in prima battuta perchè non sostenibile economicamente, ma che poi è stato opportunamente corretto". Lo ha affermato il presidente di Inwit Oscar Cicchetti, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile, che ha preso il via oggi a Napoli. (Ren)