- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Conferenza stampa di presentazione del Maggio dei Monumenti 2023, in programma dal 12 maggio al 4 giugno. "Napoli in vetta" è il titolo della XXIX edizione della manifestazione, che proporrà oltre 80 eventi ad ingresso gratuito. Intervengono il sindaco Gaetano Manfredi; il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo, il consigliere del sindaco su biblioteche e programmazione culturale integrata Andrea Mazzucchi e il consigliere del sindaco per il patrimonio culturale diffuso Francesca Amirante. Napoli, Sala Giunta di Palazzo S. Giacomo (ore 10) (segue) (Ren)