Turismo: presentato a Palazzo San Giacomo il Maggio dei Monumenti di Napoli, oltre 80 eventi in programma

- Scoprire la città nella sua vertiginosa dimensione aerea è il filo conduttore della 29esima edizione del Maggio dei Monumenti partenopeo, che si intitola quest'anno “Napoli in vetta” e si svolgerà dal 12 maggio al 4 giugno. La presentazione ha avuto luogo questa mattina a Palazzo San Giacomo, nella sala della Giunta Comunale, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Dopo il successo del Maggio 2022 dedicato al tema della terra con “Muraria”, continua l’esplorazione degli elementi della città con un nuovo racconto del suo patrimonio culturale, questa volta nel segno dell’aria. Promossa dal comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana, la manifestazione proporrà un calendario di oltre 80 eventi ad ingresso gratuito. Il tema al centro del Maggio dei Monumenti 2023 troverà una pluralità di originali declinazioni con itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali. "Anche quest'anno - ha dichiarato Manfredi - abbiamo voluto un programma ricchissimo per il Maggio dei Monumenti, proponendo una narrazione della città del tutto inedita, che coinvolgerà l’intero territorio in una grande rassegna culturale che non prevede solo aperture, ma soprattutto nuovi modi di godere del patrimonio materiale e immateriale della città". "Lo abbiamo fatto - ha aggiunto il sindaco - spalancando gli spazi verticali della città, che saranno affollati da stormi di artisti e visitatori, nel solco dell'intensa programmazione che stiamo mettendo in campo tra offerta turistica e culturale”. (segue) (Ren)