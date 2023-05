Turismo: presentato a Palazzo San Giacomo il Maggio dei Monumenti di Napoli, oltre 80 eventi in programma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La danza sarà l’arte al centro di questo Maggio dei Monumenti dedicato all’aria: ballerini di urban e breakdance, funamboli e acrobati, si alzeranno contro lo spirito di gravità sopra scalinate di chiese, piazze, teatri antichi ed edifici moderni. La suggestione della città dall’alto sarà anche l’elemento caratterizzante della rassegna teatrale “Quando le sirene avevano le ali”, che trasformerà sei terrazze cittadine in sei inediti palcoscenici, e tra queste, quella dell’Archivio di Stato, set della fortunata serie “I bastardi di Pizzofalcone.” Dalle terrazze ai tetti, che diventeranno palchi musicali grazie ad una serie di concerti in calendario sui rooftop di prestigiosi alberghi napoletani – Britannique, Caracciolo, Mediterraneo, San Francesco al Monte - nel segno degli strumenti a fiato e del sax di The Bird, Charlie Parker. Reading musicali, presentazioni, dibattiti e incontri animeranno, infine, il centro storico di Napoli tra Port’Alba, Sant’Aniello a Caponapoli e Palazzo Corigliano; dove protagonisti indiscussi saranno la letteratura e il libro. (segue) (Ren)