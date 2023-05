Campania: zona industriale di Pomigliano, firmato protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'assessore al Demanio e Patrimonio della Regione Campania Antonio Marchiello, il commissario straordinario del comune di Pomigliano d'Arco Carolina Iovino, i rappresentanti di Lgs Spa e Leonardo Spa, il presidente di EaV Umberto De Gregorio, il direttore generale del consorzio Asi Napoli Salvatore Puca, hanno tenuto un incontro volto ad approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Campania, EaV, Leonardo, Asi e Comune di Pogliano d'Arco, finalizzato alla concessione della disponibilità al comune delle aree necessarie per la realizzazione dell'arteria stradale 'Sistema integrato di mobilità sostenibile: in Bus dalle fabbriche alle stazioni dell'Alta Velocità' oggetto di finanziamento a valere sui fondi Pnrr. Sulle aree di proprietà della Regione Campania - concesse in uso sia ad EaV che a Leonardo - nonché di aree di proprietà della stessa Leonardo, sarà realizzata un'arteria stradale strategica che collegherà la zona industriale di Pomigliano e tutti i paesi limitrofi con la stazione AV di Afragola. "La realizzazione della nuova arteria, oltre a migliorare la viabilità cittadina, fornendo una valida alternativa al flusso veicolare interno, avrà effetto - si legge in una nota di palazzo Santa Lucia - anche sulla riduzione del fenomeno delle polveri sottili che interessa l'intero territorio comunale". (Ren)