Pnrr: Fitto, governo vuole spendere i soldi ma è necessario capire adesso se è realistico farlo entro il 2026

- "Sul Pnrr ascoltiamo dichiarazioni più di principio che di realismo. Il governo vuole spendere i soldi ma non siamo molto lontani dalla conclusione del piano. Tra tre anni e un mese noi dobbiamo avere completato al 100% tutti gli interventi previsti Il lavoro che si sta facendo è serio e meticoloso per capire se gli interventi all'interno del Pnrr sono tutti realizzabili entro la data del giugno 2026. E' meglio capire oggi se non riusciamo a realizzarli piuttosto che a ridosso della scadenza quando non ci sarà soluzione". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, intervenendo in collegamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile in corso a Napoli. (Ren)