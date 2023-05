© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ormai chiaro a tutti che le infrastrutture in telecomunicazione portano ricchezza e occupazione. Le infrastrutture in comunicazione sono anche condizione necessaria per la riduzione delle emissioni". Lo ha affermato il presidente di Inwit Oscar Cicchetti, intervenendo a Napoli al Festival dello Sviluppo Sostenibile. (Ren)