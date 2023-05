Sud: De Luca, governo vuole spalmare su tutto il paese i fondi strutturali destinati al Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' in atto un'operazione da parte del governo per spalmare su tutto il paese i fondi strutturali destinati al Mezzogiorno". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i cronisti a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si è aperto oggi a Napoli. "Non si possono utilizzare - ha aggiunto De Luca - i fondi destinati al Sud per l'80 per cento per fare altre manovre. I Fondi sviluppo e coesione, 21 miliardi, sono destinati per l'appunto per l'80 per cento alle Regioni del Sud". "Il riparto è stato fatto già da 10 mesi, quindi il governo non ha titolo, nè legittimità per bloccare i fondi destinati al Sud", ha concluso il governatore. (Ren)