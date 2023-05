Napoli: domani la presentazione del progetto "Sparsa Colligo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, alle ore 10, presso il Parco San Laise di via della Liberazione 1 a Napoli, l'evento di presentazione del progetto "Sparsa Colligo", organizzato dalla Società Cooperativa Sociale il Quadrifoglio in sinergia con il Consorzio Medina, l'associazione Psb, l'associazione Virtus prometeo Sport, l'associazione 4 Raw city sound, l'associazione Jirama e con il patrocinio della Fondazione Welfare Campania. Gli invitati alla presentazione sono: il presidente della X Municipalità di Napoli Carmine Sangiovanni, l'assessore al Welfare del comune di Napoli Luca Trapanese, il vice presidente della X Municipalità Sergio Lomasto, l'assessore all'Istruzione della X Municipalità Concetta Guazzo, il presidente del consiglio comunale di Napoli Vincenza Amato e l'assessore dell'Istruzione del comune di Napoli Maura Striano. Parteciperanno all'evento i dirigenti e le scuole partner del progetto. "Sparsa Colligo nasce come strategia educativa volta a favorire il confronto tra le scuole e la realtà territoriale, promuovendo un'offerta educativa innovativa ed integrata capace di garantire maggiori opportunità di crescita, protagonismo e sperimentazione per i ragazzi del territorio", ha dichiarato il vice presidente della Cooperativa Sociale il Quadrifoglio, capofila del progetto, Serena Capozzi. "Tra le attività messe in campo - ha aggiunto Capozzi - ci saranno: laboratori di orientamento, campi estivi a tema teatrale e cinematografico, laboratori di Service Learning, Sportivi, di Rap e di scrittura creativa. (Ren)