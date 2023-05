Napoli Servizi: approvato bilancio d'esercizio 2021, D'Ambrosio nuovo amministratore unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'Ambrosio, dottore commercialista, avrà il compito di accompagnare Napoli Servizi nel percorso di riorganizzazione delle società partecipate del comune di Napoli sul quale l'Amministrazione sta concentrando il suo impegno. Napoli servizi, con oltre 1450 dipendenti, un fatturato annuo di oltre 60 milioni di euro, 18 linee di produzione, senza debiti nei confronti di banche, erario, enti contributivi e assistenziali, è un'azienda strategica per l'amministrazione comunale. D'Ambrosio lavorerà al futuro assetto organizzativo della società con l'obiettivo di migliorarne la capacità produttiva, soprattutto dal punto di vista della qualità dei servizi erogati alla città e sulla redditività del patrimonio immobiliare del Comune, il tutto inserito nel più ampio contesto del riordino dell'intero complesso societario del Comune di Napoli, in coerenza con gli impegni derivanti dal Patto per Napoli. (segue) (Ren)