Morte Milone: Oliviero, scomparso un grande professionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Profondo cordoglio per la scomparsa di Massimo Milone, grande professionista al servizio della Rai e, particolarmente della Campania, della quale ha diretto il Tgr per dieci anni con grande attenzione per le problematiche del territorio e per il lavoro delle Istituzioni. Rivolgo alla sua famiglia le più sentite condoglianze”. E’ quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.(Ren)