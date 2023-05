Cultura: realizzata la ricostruzione della perduta corone di re Carlo III di Borbone, venerdì la presentazione a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno a un oggetto antico così prezioso, avvolto nel mistero, la scrittrice Annamaria Barbato Ricci e Ciro Paolillo hanno messo insieme in un volume gli scarsi indizi sulla vicenda, che farebbe risalire la sua sparizione alla fuga a Palermo di Ferdinando IV di Borbone e a certe opache perdite al gioco di diamanti dell'Ammiraglio Orazio Nelson. Costui fu pupillo della regina Maria Carolina insieme alla sua compagna Emma Hamilton e comandante della flotta che condusse la famiglia reale e la Corte da Napoli a Palermo e, per tale motivo, fu destinatario di una immensa gratitudine reale. Il libro, L'Enigma della Corona. Carlo III di Borbone e i diamanti Farnese, curato da Annamaria Barbato Ricci e Ciro Paolillo, Gangemi Editore International, verrà presentato in quest'occasione. Introduce: Candida Carrino Direttore Archivio di Stato di Napoli Intervengono: Ana Navarro Ortega Direttrice Instituto Cervantes di Napoli; Ciro Paolillo Docente di gemmologia Università La Sapienza di Roma; Giulio Sodano Ordinario di Storia Moderna Università Luigi Vanvitelli. (Ren)