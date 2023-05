Napoli: bambina di 4 anni salvata da intervento dei carabinieri a Marigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento dei carabinieri in una scuola di Marigliano ha salvato una bambina di 4 anni. Ieri, quando intorno alle 14 le educatrici hanno trovato la piccola riversa su una panchina della scuola, immobile e priva di sensi. La bambina soffre di una malattia congenita, ha una crisi respiratoria e il suo cuore si e' fermato. Partono subito le chiamate al 112 e anche al 118. Ad arrivare per primi in quella scuola dell'infanzia di via Pontecitra sono i carabinieri di Castello di Cisterna. I militari dell'Arma circondano quel corpicino e praticano immediatamente una manovra toracica. Un sussulto e poi il volto della bimba riprende colore. La distendono sul fianco, lei vomita schiuma dalla bocca. E' salva. Intanto arriva l'ambulanza e si parte per l'ospedale. La piccola ora sta bene ma rimarrà ancora ricoverata per qualche giorno. (Ren)