Napoli: Forza Italia, aumento della Tari sarebbe il colmo

- "Nei scorsi giorni, data la vittoria dello scudetto del Napoli, è passata fin troppo sotto traccia la volontà dell'amministrazione di portare la Tari ad un aumento pari al 20%. Il colmo per Napoli è sempre attuale: meno servizi hai più paghi. Milano, Roma e Torino non hanno tasse alte come le nostre e offrono servizi decisamente migliori ai cittadini, eppure si tende sempre a vessare il popolo". Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Napoli di Forza Italia, Salvatore Guangi e Iris Savastano. "'È il mantra della sinistra: 'tasse tasse tasse'! Intanto la riscossione sui tributi è ferma al 50% (634 milioni su 1,2 miliardi), per non parlare del recupero delle imposte evase fermo al 12%. Inoltre, dei ritardi dell'amministrazione sul riassetto delle partecipate, le quali dovrebbero essere in prima fila per migliorare i servizi della città, ancora non si sa nulla! La Napoli Servizi che è impegnata in chissà cosa, quando tutta la periferia e l'edilizia popolare è lì ad attendere interventi. Asia ha per caso iniziato a migliorare i servizi di raccolta differenziata? Le terme di Agnano qualcuno ricorda che fine abbiano fatto? La riorganizzazione di Mostra d'oltremare o Bagnoli futura dov'è? Insomma anziché lavorare sul riassetto di strutture interne e renderle fruttuose, il recupero di fondi parte sempre col tassare il cittadino. Noi di Forza Italia siamo da sempre per l'abbassamento delle tasse, da quelle sulla casa fino alla Tari, ci batteremo con fermezza in consiglio e ci opporremo a questa scellerata decisione!", hanno concluso Guangi e Savastano. (Ren)