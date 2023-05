IA: Cnpr Forum, opportunità ineludibile ma servono regole condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ necessario che tutti i legislatori sappiano mettere dei perimetri di riferimento perché l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento di sviluppo positivo della nostra società. Come ad esempio per la transizione ecologica ed energetica o come meccanismo di apprendimento delle macchine attraverso i dati che può dare un forte impulso allo sviluppo di nuove tecniche e nuove tecnologie”. E’ l’appello lanciato da Alessandro Cattaneo (deputato di Forza Italia in commissione Politiche UE), nel corso del webinar “Lavoro e Ambiente, l’Intelligenza Artificiale tra opportunità e minacce” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Come sempre la tecnologia non è di per sè negativa o positiva. E’ l’utilizzo che se ne fa e il perimetro che il legislatore mette intorno al suo utilizzo a essere determinante. L’Intelligenza artificiale può essere una straordinaria occasione di sviluppo. Penso a quello che già si intravede in medicina. Una risonanza magnetica analizzata da un super calcolatore può prevedere con un anticipo di 5 anni la predisposizione a sviluppare cellule tumorali. Viceversa - conclude Cattaneo - se un ragazzo usa l’intelligenza artificiale per scrivere un tema di scuola decade la parte didattica di pensiero e sviluppo delle emozioni. Questo certamente non aiuta la crescita dei giovani”. (segue) (Ren)