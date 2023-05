IA: Cnpr Forum, opportunità ineludibile ma servono regole condivise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rapporto tra intelligenza artificiale e l’essere umano si è soffermata Tatjana Rojc (capogruppo del Pd nella commissione Politiche Ue al Senato): “Siamo di fronte a una pietra miliare per lo sviluppo della nostra comunità, della quale non ci siamo neanche accorti e che è arrivata fino a questo punto. L’intelligenza artificiale è di grande aiuto, ad esempio in campo medico, ma siamo capaci di capire che non può provare sentimenti, non può provare emozioni e non ha neanche un presupposto etico. Che invece è molto importante. Sarà capace una macchina di sostituire la scrittura, l’interpretazione in un prossimo futuro? L’intelligenza artificiale - prosegue Rojc - è assolutamente utile e di grande supporto per la transizione ecologica, ma non è immaginabile che possa fare una propria attività senza una direzione umana. Penso al nucleare ad esempio. Posto che sono contraria al ricorso all’energia nucleare, quali scenari si possono prospettare davanti a un utilizzo sconsiderato o moderato dell’intelligenza artificiale? Di fronte a questi interrogativi spetta alla politica trovare le risposte giuste”. Per Pino Bicchielli (parlamentare di Noi Moderati in Commissione Difesa a Montecitorio): “L’ Intelligenza artificiale ha già cambiato questo mondo. La incontriamo tutti i giorni e molto spesso agevola le nostre attività. Questo però ha dei rischi di profilo etico che non sono da sottovalutare. La politica ha il dovere di attenzionare questo mondo. Voglio ricordare che, come fu per la rivoluzione industriale, e come sarà anche adesso, la possibilità di scelta appartiene solo all’essere umano e questo che ci differenzia dalle macchine. Ogni fattore che fa aumentare la qualità della vita, se mantenuto all’interno di profili etici ben particolari, è utile e prezioso. L’esigenza di avere una programmazione, di avere qualcuno che ci supporti e non ci faccia sbagliare è importante. La produzione industriale - continua Bicchielli - è molto migliorata grazie all’ intelligenza artificiale, è utilissima per la transizione ecologica senza dimenticare il suo ruolo fondamentale per ridurre al minimo l’impatto e l’inquinamento ambientale. Il tema della sicurezza legata all’intelligenza artificiale resta in ogni caso al primo posto”. (segue) (Ren)