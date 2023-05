Cultura: realizzata la ricostruzione della perduta corone di re Carlo III di Borbone, venerdì la presentazione a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qual è stata la sorte della Corona Borbone, creata per l'incoronazione di Re Carlo III a Palermo nel 1735 e il cui progetto dell'orafo Claude Imbert, incaricato da Elisabetta Farnese, madre del neo-sovrano è conservato nel Fondo di Casa Reale dell'Archivio di Stato di Napoli? Da oltre 300 anni risulta sparita e nessuno, salvo che non se ne rintracci il sembiante in ritratti d'epoca o in riproduzioni pittoriche di maniera, l'ha mai più vista. Se ne era persino persa la memoria, se non fosse stato per quel foglio contenuto in una busta d'archivio. Una sua fedele e straordinaria ricostruzione è stata realizzata, con una complessa operazione che intreccia oreficeria tradizionale e progettazione con sistemi avanzati, da uno staff guidato dal docente di gemmologia e studioso di fama internazionale Ciro Paolillo, che ha concepito l'intera impresa. Ogni fogliolina cesellata, ogni pietra di taglio antico, compreso l'enorme diamante Farnese di rarissimo colore "violetto" da 42 carati, ogni elemento che arricchisce questo prezioso gioiello sono stati magistralmente ricostruiti con l'ausilio di pietre simulanti di sbalorditivo effetto. La corona rifatta verrà presentata, in anteprima assoluta, nella Sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli - Ministero della Cultura, a partire dalle ore 10.30 del 12 maggio 2023. (segue) (Ren)