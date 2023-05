Napoli: Acampora (Pd), nessun aumento della Tari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Napoli non ci sarà nessun aumento della tassa sui rifiuti nel 2023 e come Pd daremo una mano in ogni modo affinché per il 2024 ci sia un bonus compensativo per tutte le famiglie napoletane". Così Gennaro Acampora, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Napoli, annunciando l'impegno del partito per misure che attenuino il più possibile l'impatto dell'aumento della Tari sui cittadini. "Sulla questione Tari è opportuno fare un'operazione verità - ha sottolineato Acampora - come al solito, prima dell'amministrazione Manfredi, si è ritenuto "opportuno" rinviare determinati problemi. E' dal 2019 che non si ritoccava la Tari, e questo andava fatto sia per l'aumento dei costi energetici, sia per i costi di gestione del servizio rifiuti da parte di Asia e di Sapna, un coinvolgimento quindi anche extra comunale che vede coinvolta la città metropolitana". "Sappiamo che è complicato da spiegare ed è difficile da accettare, con una tariffa che è già alta e presenta ancora una pesante evasione, pari al 50 per cento - ha aggiunto Acampora - ma proprio per questo come gruppo Pd abbiamo chiesto ufficialmente e ci batteremo in consiglio affinché non ci siano aumenti di un solo euro dal prossimo anno per le famiglie napoletane. Grazie al lavoro dell'assessore Baretta, stiamo mettendo a punto un bonus compensativo che sarà alimentato direttamente da altri fondi dell'amministrazione". Tuttavia, per Acampora, "occorre lavorare su altri due fronti di assoluta priorità: noi come maggioranza dobbiamo sostenere l'amministrazione nel velocizzare gli investimenti sugli impianti e migliorare la riscossione, anche attraverso l'operazione 'Obiettivo Valore' altrimenti il cane continuerà a mordersi la coda e non possiamo chiedere sacrifici sempre agli stessi cittadini. Secondo chiediamo a tutte le famiglie di fare un ulteriore sforzo per la raccolta differenziata, perché con piccoli gesti quotidiani possiamo costruire una grande prassi virtuosa in tutta la città". (Ren)