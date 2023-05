IA: Cnpr Forum, opportunità ineludibile ma servono regole condivise (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della politica di fronte a questa innovazione è stato evidenziato da Antonio Salvatore Trevisi (M5s), segretario della Commissione Ambiente a Palazzo Madama: “Con l’intelligenza artificiale cambierà il nostro modo di lavorare. Si sta rivelando già un’opportunità in alcuni settori come l’agricoltura oppure quello della sicurezza sul lavoro. Sarà compito della politica fare in modo che sia gestita bene e, soprattutto, nell’interesse collettivo. Per ciò che concerne la transizione ecologica abbiamo bisogno di nuove tecnologie poiché l’intelligenza artificiale le ottimizzerà, facendo in modo che diventino più efficienti con meno interventi da parte umana. L’intelligenza artificiale ci impone diversi interrogativi - aggiunge Trevisi - perché non sappiamo dove può arrivare e quali siano le sue reali potenzialità. Ma la ricerca non può essere fermata ed è determinante continuare a investire affinché porti dei miglioramenti alle condizioni di vita delle persone e non venga utilizzata in modo negativo. Noi abbiamo bisogno di maggiore cooperazione internazionale. Le sfide del futuro sono sfide globali che possano portare solo effetti positivi se correttamente indirizzati”. Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Pasqua Borracci (commercialista e revisore dei conti dell’Odcec di Bari): “Sentiamo parlare sempre più spesso di intelligenza artificiale, tra timori e speranze, e ci interroghiamo su come cambierà il nostro modo di vivere e di lavorare alla luce di quella che sembra essere la nuova svolta per l’intera comunità mondiale. Senza alcun dubbio l’intelligenza artificiale può essere utile alla transizione ecologica così come a quella energetica già avviate. A patto, però, che siano chiari gli indirizzi che l’uomo deve essere in grado di impartire in modo che il suo utilizzo sia eticamente corrispondente alle reali necessità di tutti noi. E’ inevitabile che questi cambiamenti avranno riflessi anche nel mondo delle professioni. Motivo per il quale gli ordini professionali già da tempo si sono attivati per formare gli iscritti in modo da essere pronti a supportare le imprese in questi delicati passaggi”. (segue) (Ren)