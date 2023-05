Infanzia: torna l'Amalfi Junior Summer Camp 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella psicologia dello sviluppo, l'estate è un momento determinante nella formazione del bambino, libero dagli impegni scolastici, per ricaricarsi e rigenerarsi attraverso il gioco, lo sport, il legame con l'habitat naturale e la capacità di creare nuove relazioni sociali. "Giornate all'aperto, senso di libertà, ma anche capacità di lavorare in gruppo, per vivere un'esperienza che sarà significativa nella costruzione della propria personalità. Amalfi Junior Summer Camp riesce ad attivare socialità ed esperienze di aggregazione fuori dalla routine e a proporre uno stile di vita dinamico e salubre. Crediamo nei bambini e il nostro obiettivo è stimolare e il loro potenziale e aiutarli ad esprimerlo – ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali, alla Scuola e all'Istruzione, Francesca Gargano – È un'occasione di crescita che si muove attraverso il gioco e i laboratori ludico ricreativi. Si impara a stare con gli altri e, allo stesso tempo, ad esprimere se stessi e la propria personalità in un ambiente educativo, fondamentale in età evolutiva. È un'occasione per i bimbi anche per acquisire maggiore autonomia, confrontandosi con educatori diversi dall'insegnante o dai propri genitori, sensibilizzando al rispetto reciproco. Il campo estivo è, inoltre, un servizio alla collettività, perché fornisce supporto educativo alle famiglie mentre le scuole sono chiuse, incidendo in maniera positiva sulla possibilità, per i genitori, di conciliare lavoro e qualità del tempo trascorso con i propri bambini". (Ren)