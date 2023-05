Campania: si riunisce domani la terza commissione del consiglio regionale, all'esame tre provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge per l’“Istituzione del Servizio di sociologia del territorio della Regione Campania” ad iniziativa del consigliere regionale del Pd Francesco Picarone, la “Proposta di Programma triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva 2023/2025” ad iniziativa del presidente della giunta regionale, le “Nuove linee operative relative a requisiti e procedure per l’iscrizione nel Registro dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza” ad iniziativa della Giunta regionale, sono i provvedimenti all’esame della VI Commissione consiliare permanente (Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali) presieduta dalla consigliera regionale del Pd Bruna Fiola, in programma martedì 9 maggio alle ore 10 presso il Consiglio Regionale della Campania. (Ren)