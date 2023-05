Pnrr: Fitto, è un tema del paese non solo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo utile individuare formule di confronto e di dialogo, perché il Pnrr è un tema del Paese, non del governo. Sarebbe auspicabile un approccio di questo tipo". Così Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione, intervenendo in videocollegamento alla settima edizione del festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) a Napoli. "È una sfida complessa - ha aggiunto il ministro - ma sono convinto che se oggi riusciamo a ridefinire taluni aspetti, le risposte potranno esserci ed essere positive". (Ren)