Napoli: Manfredi, deve essere sempre più pedonale

- "Dobbiamo costruire una Napoli sempre più pedonale, con servizi veramente efficienti". Lo ha affermato il sindaco di Napoli,Gaetano Manfredi, parlando a margine del Festival dello sviluppo sostenibile. Riferendosi alla sostenibilità di eventi quali la festa per lo scudetto e il Giro d'Italia, il sindaco ha sottolineato: "il tema è l'organizzazione. Dobbiamo fare in modo che tutti questi eventi vedano una partecipazione dei cittadini analoga a quella che abbiamo avuto con la festa per la vittoria del Napoli, cioè usare poco le automobili, molto i mezzi pubblici, andando a piedi. E' un modo per vivere la città in maniera diversa". (Ren)