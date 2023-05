Pnrr: Fitto, impossibile realizzare alcuni progetti entro il 2026? Un'ovvietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "So di aver scatenato polemiche quando ho affermato che ci sono progetti che al 100 per cento non saranno realizzati entro giugno 2026 e che, per questo, bisogna sostituirli, immaginando di spostarli su altre programmazioni. Io pensavo di aver detto un'ovvietà, se vogliamo invece che il dibattito politico prenda il sopravvento rispetto a dati oggettivi dal punto di vista tecnico possiamo farlo, ma si va nella direzione sbagliata". Lo ha affermato Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione, intervenendo in videocollegamento alla settima edizione del festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che si è aperto oggi a Napoli. (Ren)