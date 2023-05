Pnrr: Manfredi, con rimodulazione auspichiamo più risorse per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr è sicuramente una risorsa fondamentale per fare in modo che il percorso verso una città e un Mezzogiorno sostenibili possa andare avanti. Ci sono investimenti significativi sul trasporto pubblico e questo è un dato molto positivo, ci aspettavamo qualcosa di più su rifiuti e gestione delle risorse idrich,e dove i finanziamenti erano molto più ridotti, e sui nostri progetti, tutti dichiarati ammissibili però non tutti finanziati. Mi auguro che in questa rimodulazione di cui si parla ci possa essere uno spazio ulteriore per gli interventi proprio sui temi più legati alla sostenibilità ambientale". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). (Ren)