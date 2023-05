Napoli: Capone (Claai), manca dialogo con istituzioni su lotta ad abusivismo commerciale - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La festa per lo scudetto sta facendo emergere le criticità - in termini di abusivismo e illegalità - che riguardano soprattutto l'occupazione di spazi pubblici senza regole. Occorre perciò avviare subito un dialogo, che allo stato attuale è assente, tra istituzioni e associazioni di categoria per contrastare questo fenomeno di 'anarchia' imperante". A dirlo in una nota è stato Achille Capone, segretario provinciale della Claai, associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della Campania. "Ben vengano l'ondata di gioia e il clima di euforia di questi giorni per il tricolore vinto dagli azzurri, soprattutto perché sarà una favorevole contingenza legata anche al rilancio delle tradizioni artigianali della città e della regione - ha sottolineato Capone - è chiaro infatti che l'impulso che la festa potrebbe dare all'economia e in particolare ad artigianato e piccole e medie imprese è fondamentale. Ma tra affari legali e illegali c'è a maggior ragione la necessità di maggiori controlli su questa economia illegale, valorizzando e tutelando il made in Campania con tutte le attività che ruotano intorno ai festeggiamenti per la squadra". "La lotta all'abusivismo e all'illegalità, compreso l'utilizzo abnorme degli spazi pubblici (specie i tavolini 'selvaggi'), è utile e necessaria per qualificare e sviluppare le imprese napoletane e campane e rafforzare il vivere civile - ha aggiunto il referente Claai - Il flusso turistico, i risultati sportivi, se opportunamente valorizzati, possono determinare un nuovo sviluppo economico e occupazionale. Ma le istituzioni, in particolare comune e Città Metropolitana devono, coinvolgendo le associazioni imprenditoriali e i sindacati dei lavoratori, organizzare, incentivare e sostenere questo momento che stiamo vivendo. Oggi invece mancano completamente il dialogo e il confronto e quasi tutto è lasciato allo spontaneismo". (Ren)