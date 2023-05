Napoli: controlli della polizia municipale in tutta la città, arrestato un 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Municipale di Napoli, nel corso delle operazioni che hanno interessato in particolar modo il centro città, nello specifico presso gli chalet di Mergellina, ha controllato 75 veicoli, elevando 11 verbali al Codice della Strada per diverse infrazioni (guida senza patente con relativo fermo amministrativo, guida senza cintura di sicurezza, omessa revisione del veicolo ecc.). Le operazioni di controllo hanno interessato anche le zone del Vomero e di San Lorenzo, dove sono stati elevati 10 verbali ed effettuate, al Vomero, 3 rimozioni auto. Inoltre, sempre a San Lorenzo gli agenti dell'Unità Operativa territoriale, hanno arrestato un uomo di 43 anni, tale G.P, per resistenza a pubblico Ufficiale, ricettazione e rifiuto a sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Gli agenti, allertati da alcuni passanti su Corso Umberto circa un soggetto che guidava in modo pericoloso, hanno individuato subito il veicolo interessato. L'uomo, alla richiesta degli agenti di fermarsi per essere identificato, si è dato alla fuga e solo all'altezza di Piazza Nolana gli agenti Sono riusciti a fermarlo; alla richiesta dei documenti l'uomo ha opposto resistenza, mostrando di trovarsi in uno stato di alterazione psico-fisica e rifiutando di sottoporsi agli esami tossicologici. Al termine delle operazioni di identificazione, pertanto, gli è stata sequestrata l'auto. Alla fine gli agenti hanno accertato che il soggetto con numerosi precedenti penali – reati contro il patrimonio, evasione dai domiciliari, e per il Dpr 309/90 in materia di stupefacenti - era uscito da soli 15 giorni dal carcere di Poggioreale. Inoltre gli sono stati trovati addosso 2.490 euro, dei quali non ha saputo indicare la provenienza. Allertata l'autorità giudiziaria, il quarantatreenne è stato tradotto agli arresti domiciliari per essere sottoposto al giudizio per direttissima. (Ren)