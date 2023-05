IA: Cnpr Forum, opportunità ineludibile ma servono regole condivise (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili): “Intelligenza artificiale, questa sconosciuta. Perché è un argomento del quale abbiamo letto ma in realtà è uno strumento che non conosciamo a fondo. Dagli approfondimenti e dagli interventi dei nostri ospiti mi sembra di capire che l’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe apportare da un lato numerosi benefici nell’ambito dell’assistenza sanitaria, del trasporto, l’istruzione, l’accesso all’informazione, per la formazione e anche in termini di produttività e rapidità. Tuttavia l’Intelligenza artificiale ha un grosso aspetto negativo. Secondo l’Ocse è prevedibile la perdita del 14 % dei posti di lavoro e un altro 32% dei lavoratori dovrebbe affrontare cambiamento importanti e sostanziali. Oltretutto l’accumulo di informazioni da parte dello strumento informatico corre il rischio di creare momenti di concorrenza sleale. Il patrimonio informativo dell’intelligenza artificiale è enormemente più grande della persona fisica e con questo dovremo fare tutti i conti”. (Ren)