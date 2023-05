Infanzia: torna l'Amalfi Junior Summer Camp 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronti a vivere l'estate più allegra e creativa di sempre? Tra escursioni e gite fuori porta, giochi di squadra all'aperto e in riva al mare, laboratori didattico-ricreativi e arte? Ritorna a grande richiesta l'Amalfi Junior Summer Camp, l'attività di animazione socio culturale dedicata ai bambini tra di età compresa tra i 4 e gli 10 anni promossa dall'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano. Per vivere l'estate all'insegna del divertimento e della condivisione, imparando a stare con gli altri attraverso il confronto e i lavori di gruppo, con un forte impatto educativo e pedagogico. "Stimolare la creatività e l'aggregazione: è questa la finalità di Amalfi Summer Camp. Sarà un'esperienza fantastica per i nostri bimbi – ha sottolineato il sindaco Daniele Milano – La scorsa edizione ha registrato un successo incredibile con performance straordinarie: i bimbi si sono messi in gioco con laboratori d'arte, hanno scoperto i luoghi più belli di Amalfi, sono stati accompagnati in gita al Duomo, hanno dipinto i panorami mozzafiato di Amalfi, hanno realizzato la Croce ottagona, stemma dell'Antica Repubblica Marinara e dell'identità amalfitana. Si sono trasformati in piccoli esploratori, hanno fatto visita al Salone Morelli del Palazzo di Città dove lo storico Giuseppe Gargano ha spiegato il funzionamento della bussola e l'importanza delle Antiche Tavole Amalfitane. È un'iniziativa tesa a favorire il processo di socializzazione e la capacità di dialogo, ma anche di recupero del contatto diretto con la natura. Per cui spazio alla meraviglia e allo stupore, perché il Summer Camp 2023 regalerà belle sorprese, tante escursioni in Costa d'Amalfi e tanta felicità". Amalfi Junior Summer Camp 2023 è rivolto ad un massimo di 40 bambini e sarà attivo dal 26 giugno 2023 al 31 agosto 2023 (con sospensione dal 14 al 16 agosto). Il campo, attivo dalle ore 9 alle ore 16, si svolgerà di mattina presso il parco pubblico "La Pineta", mentre il pranzo verrà consumato in una scuola nel centro di Amalfi. Per consentire l'attivazione e l'organizzazione del servizio, è necessario manifestare il proprio interesse compilando il modulo pre formato ed inviarlo, entro le ore 12.00 del giorno 22/05/2023, inviarlo all'indirizzo Pec amalfi@asmepec.it indicando nell'oggetto "Amalfi Junior Summer Camp - manifestazione d'interesse". Non saranno prese in considerazione altre modalità d'invio della domanda. Sarà data priorità ai minori residenti nel comune di Amalfi e a quelli che si iscriveranno per tutto il periodo di durata del campo estivo. (segue) (Ren)