Napoli: Vitelli (Pd), amareggiata per dimissioni De Chiara da presidente consulta legalità

- "Da cittadina della Municipalità Vomero-Arenella e da ex consigliera di municipalità sono amareggiata, ma la Consulta della legalità è forte e saprà andare oltre Aldo De Chiara". Così Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale del Partito Democratico, sulle dimissioni dell'ex procuratore aggiunto di Napoli Aldo De Chiara dalla carica di presidente della consulta per la legalità della quinta municipalità Vomero-Arenella. "Nelle dichiarazioni del presidente De Chiara leggo di pochi mezzi a disposizione - ha spiegato Vitelli - in realtà bisogna ricordare che la Municipalità aveva e ha talmente a cuore la Consulta che ha approvato un regolamento utile a definirne esattamente il suo perimetro d'azione, i casi in cui poteva operare, ma anche i rapporti con la Commissione legalità della Municipalità. Questo regolamento ha dato piena legittimità al ruolo della Consulta, in più è stato discusso e approvato all'unanimità sia dalla Commissione sia dal Consiglio di Municipalità". "Si è parlato poi di perdita di tempo e di mancanza di ascolto - ha aggiunto Vitelli - ma ufficialmente la Consulta non ha proposto nulla alla Commissione se non nel corso dell'ultima riunione, con l'iniziativa delle tre giornate della legalità". "Si è parlato anche di ostruzionismo nei confronti dello sportello della legalità così come per la nomina di alcune persone di sua fiducia da coinvolgere nella Consulta - ha proseguito Vitelli - sul primo punto l'iniziativa è stata solo congelata, visto che serve la disponibilità economica per creare lo sportello nella struttura della Municipalità all'Arenella. Quanto alle nomine bisogna ricordare che il regolamento prevede sì una grande autonomia per la Consulta, ma questa non può essere slegata dalla Municipalità che è l'unico organo eletto democraticamente, con una Commissione legalità cui la Consulta deve rendere conto". "Il comportamento della Municipalità è stato a mio avviso lineare - ha concluso Vitelli - già dal prossimo 10 maggio si occuperà del tema del cosiddetto "tavolino selvaggio", tema su cui la Consulta aveva chiesto un intervento in sinergia con associazioni, comitati, scuole, parrocchie, polizia municipale e forze dell'ordine". (Ren)