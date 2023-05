Napoli: controlli allo Stadio Maradona durante Napoli-Fiorentina delle forze di polizia, denunce e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio "Maradona" in occasione dell'incontro di calcio di serie A Napoli-Fiorentina, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno sanzionato 5 persone sia per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, che per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 5 persone, tra i 19 e i 31 anni, di cui 4 in quanto trovate in possesso di 'fumogeni', la quinta per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo. Ancora, durante i servizi di controllo nel perimetro dell'impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi e personale della Polizia Locale ha rimosso 46 autovetture in divieto di sosta e sottoposto a sequestro amministrativo 15 vetture e due motoveicoli poiché privi di copertura assicurativa, contestando complessivamente 145 violazioni del Codice della Strada. Infine, nell'ambito di un servizio di contrasto dell'ambulantato abusivo, personale della Polizia Locale, con il supporto dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha sequestrato due furgoni adibiti alla vendita di generi alimentari, 2500 bevande, 450 bottiglie di vetro e 2034 gadget ed articoli vari poiché venduti sulla pubblica via senza la prescritta autorizzazione. (Ren)