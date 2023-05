Calcio: Manfredi, Napoli si risveglia Campione d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato un risveglio bellissimo, è stata una grande festa con una grandissima partecipazione popolare, con tantissime famiglie e tanti bambini. E' un momento di grande gioia collettiva a Napoli ma in tante città italiane e del mondo perché si è festeggiato a Roma, Milano, New York, Madrid, Londra. Sono arrivati messaggi e immagini da tutte le parti del mondo". Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, all'indomani della festa per la conquista dello scudetto del Napoli. "Hanno partecipato anche i tanti turisti che si sono trovati qui perché Napoli è città della condivisione, dell'unione, di comunità. Napoli è una città mondo - ha aggiunto Manfredi - accogliente che condivide tutto quello che ha: anche quando ha avuto poco lo ha sempre condiviso con gli altri e adesso ha avuto questa gioia che ha condiviso con l'Italia e con il mondo e questo ci fa piacere perchè condividere quello che abbiamo è la natura intima della nostra città". "Da qui arriva il messaggio che non bisogna mai dividersi. La forza sta nell'essere parte di una grande comunità che è in primo luogo il nostro Paese e poi il mondo. Bisogna unirsi intorno a valori positivi e in questo caso i valori dello sport che hanno visto Napoli presente in tutto il mondo in una grande festa collettiva di cui siamo orgogliosi", ha concluso il sindaco Manfredi. (ren)